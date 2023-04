AK ⟩ Ly Seppel-Ehin: ilukirjanduse maailmas on oht muutuda paberinimeseks

Esimene osa teraapiast on rahulik ja heatahtlik ärakuulamine, hinnangut andmata või õpetamata. Teine osa on vastupeegeldamine ja lisaküsimuste küsimine, mille käigus inimene saab endast ja oma probleemist parema pildi ette. Edasi mängitakse, lavastatakse toimunut uuel katsel ümber, lõpetatakse vajadusel elus pooleli jäänud suhted, kõneldakse ka nendega, keda parasjagu ruumis pole, ja mängitakse «töös tühja tooliga» läbi, mida nad vastaksid.

Kui on juba hea usaldus ja kontakt saavutatud, siis on võimalik kohendada abivajaja piire ja tema teadlikkust järele aidata. On võimalik tema väljakujunenud enesekaitsemustreid tugevdada ja julgustada teda uusi proovikive vastu võtma ning elama elusamat elu. See aitab kõiki, kes julgevad tulla kapslist välja ja natuke riskida. Neid, kes peavad haavatavuse väljanäitamist mõttetuks enesepaljastamiseks, gestaltteraapia eriti aidata ei suuda.