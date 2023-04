Tammsaare pargis avati portreenäitus tuntud Eesti kirjanikest

Parginäitusel on esindatud läbilõige Eesti kirjanduse mitmekesisest maastikust. Nii näiteks on väljas portree Andrus Kivirähkist, Kai Aareleiust ja Tiit Aleksejevist ning poeetidest, nagu Kristiina Ehin, fs ja Paul-Eerik Rummo.

Ühtekokku saab tutvust teha 23 Eesti kirjandusinimesega, mis on väike osa festivali HeadRead püünel üles astunud kodumaistest esinejatest.

Järva Teatajas pressifotograafina töötav Dmitri Kotjuh on kirjandusfestivali esinejaid ja elamusi pildile püüdnud üle üheksa aasta ning kahe aasta eest oli Tammsaare pargis väljas tema näitus HeadReadi väliskülalistest.

See on tänavu Kotjuhi teine fotonäitus. Varakevadel avati Türi kultuurikeskuses rändnäitus, mille fookuses on Ukraina ja sõda. Väljapanek koosneb 90 fotost, mille Kotjuh tegi kolme Ukrainas käigu ajal, kokku rohkem kui kolme kuu vältel. Ukrainale pühendatud näitust näeb praegu Tori rahvamajas ning alates 5. maist Pärnu muuseumis.