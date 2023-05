Eesti džässilegendid puistavad südant: avastan uut muusikat Spotifyst!

Samas on Saarsalu hinnangul džässi puhul jäänud samaks vahetu hetk, mis on ainult džässkontserdil ja mis puudutab inimhinge. «Džässis on nii, et kui üks improvisatsioon on nii vägev, et puudutab inimhinge, siis keegi ei saa ennast tagasi hoida. Kõik saavad aru, et see oli aplausi väärt,» leiab Saarsalu. Ta lisab, et džäss on tema jaoks ka hingeseisund. «See ei tule niisama. Paljud teoseid klassikast on kirjutatud mingist ajendist, mil inimene ei saanud teisiti. Popmuusika – vabandust, et ma praegu seda kritiseerin – on minu hinnangul nii palju ära rikkunud, et seal tihtipeale sügavustesse ei jõutagi. Inimhinge sügavused ja nüansid – neid ei pane keegi enam üldse tähele,» sõnab Saarsalu