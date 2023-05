METALIMAAILM TAGAJALGADEL ⟩ Heavy metali hiid jäi jälle kuulsuste allee ukse taha

Briti heavy metali hiid Iron Maiden on viimase kolme aasta jooksul pääsenud Rock & Rolli kuulsuste allee eelvalikusse suisa kahel korral, ent on mõlemal korral tähest napilt ilma jäänud. Põhjuseks tuuakse, et sel aastal Rock & Rolli kuulsuste allee fännihääletusel neljandaks jäänud ansambel ei kogunud lõpuks piisavalt fondi otsustavalt komiteelt piisavalt hääli.

Rock & Rolli kuulsuste alleele on ka varem ette heidetud, et nad ei tähista piisavalt metalmuusikat ning fännidele näib, et ainult metalbändid jäävad alati eelvalikust välja.

2021. aastal, kui Iron Maiden samuti valikust välja jäi, oli pahameeletorm suisa nii suur, et Rock & Rolli kuulsuste allee tegevdirektor pidi tegema avalduse, milles põhjendas valiku langetamise protsessi ning kinnitas, et kõik varasemalt eelvalikusse jõudnud artistid saavad kindlasti ühel hetkel oma tähe. Lisaks kinnitas tegevdirektor, et metalmuusikat ei diskrimineerita mingil juhul ning «maitsed on lihtsalt erinevad».

Muuhulgas oli suureks metalbändide eestkõnelejaks ansambel Kiss, mis nimetas Rock & Rolli kuulsuste allee komiteed «rõvedaks ja maitselagedaks» ning Iron Maideni valikust välja jätmist «sõgedaks ja ajuvabaks, sest Iron Maiden on olnud üks metalmuusika kujundajaid».

Iron Maiden on siiski teada andnud, et komitee otsus ei häiri neid sugugi. Iron Maideni bassimängija sõnas 2019. aastal, et tema elu ei sega see sugugi, kui Iron Maiden kunagi alleel oma tähte ei saa, ning ansambli laulja Bruce Dickinson nimetas Rock & Rolli kuulsuste allee komitee liikmeid «täielikeks kaabakateks».

Bruce Dickinsoni sõnul «ei saaks kuulsuste allee nimel otsuseid langetavad ameeriklased rock'n'rollist aru ka siis, kui see neile näkku virutaks», mistõttu nende arvamus ei loe ning soovitas neil «Prozaci võtmine lõpetada ning õlut jooma hakata».

Metali'fännide seas on erilist pahameelt esile kutsunud see, et Rock & Rolli kuulsuste allee tähega pärjatakse tänavu hoopiski ansamblit Rage Against The Machine. Sarnaselt Iron Maidenile on Rage Against The Machine olnud kandidaadiks ka varem, seda aastatel 2018, 2019, 2021 ja 2022.