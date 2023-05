Jüri Butšakov: väljakutsed meeldivad mulle tohutult!

Mul olid kõrged ootused, sest nägin, millised lauljad meil seal koos on ja kui palju tööd nad enda kallal teevad. Saatesse kaasati ka palju teisi professionaale: stuudioansambel, taustalauljad ja tantsijad, Eesti parimad režissöör ja produtsent… Polnud ühtegi põhjust kahelda, et sealt midagi vägevat tuleb, ja ma ütleksin, et on väga hästi läinud. Vaatajad on meid üles leidnud, ja niipalju kui ma olen lauljatega rääkinud, on neile tekkinud ka uusi kaasaelajaid, sest nad on esitanud muusikat žanrites, milles neid varem pole nähtud. Noorele lauljale oli see tore samm, kogenud lauljale võib-olla isegi teine tulemine. «Tähtede täht» oli üllatusi täis saade ja need üllatused on olnud positiivsed.