Erakordne hääleulatus! Suri üks 70ndate säravamaid lauljaid

Tema magusat häält on kuulnud palju, sest ta on taustalauljana esinenud David Bowie, Rod Stewarti, Cat Stevensi ja paljude teiste tippmuusikute lauludes, samuti on ta andnud välja mitu säravat sooloalbumit. Laulja Linda Lewis lahkus 3. mail 72-aastaselt ja jättis endast maha kuldse muusikalise pärandi neile, kes armastavad lõhki kuulata 70ndate hitte.