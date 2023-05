Kuidas kunstivaatamine arvutiekraanilt võib meie heaolu ja vaimset tervist mõjutada

«Esteetiline reageerimisvõime kirjeldab, kuidas inimesed reageerivad erinevatele esteetilistele stiimulitele nagu kunst ja loodus. Tulemused näitasid, et inimesed, kellel on kõrge reageerimisvõime kunstile ja esteetilisusele, saavad veebipõhisest kunstivaatamisest rohkem kasu, kuna neil on rohkem meeldivaid ja tähendusrikkamaid kunstikogemusi,» selgitab esteetilise reageerimisvõime hindamise (AReA) arendaja Edward A. Vessel MPIEA-st.