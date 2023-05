KUIDAS LINDISTADA LOODUSJÕUDE? ⟩ Taavi Tulev selgitab ainulaadse äikeseplaadi saamislugu

Kuidas õnnestus Taavi Tulevil üldse looduses äikest salvestada? «Äikese salvestamiseks on vaja tehnikat nagu igasuguse heli salvestamiseks – mikrofoni, salvestajat, vajadusel ka mikrofonieelvõimendit, kõrvaklappe ja kogemusi,» selgitab ta.

«Äikese heli on ülimalt vali, mistõttu on vaja väga tundlikku mikrofoni, mille nivoo saaks võimalikult madalale keerata aga mille juures jääks ka muud – vaiksed helid kostma,» lisab Tulev. «Keskpärased mikrofonid ja salvestajad võivad olla liiga mürased, et peale äikese veel midagi peale jääks. Lisaks on vaja, et tehnika oleks keskkonnale sobilik – üldiselt vihma ja tuule eest kaitstud. Äikese puhul tasub jälgida äikeseennustuse ilmateadet – muul juhul on tegemist puhtalt vedamisega. Nii juhtus mul selle plaadi materjaliga!»

Taavi Tulev Foto: Evert Palmets

Enamat kui lihtsalt muusika

Taavi Tulev näeb enda sõnul selles plaadis paljusid aspekte. «Loodus on minu silmis kogu kultuuri selgroog. Sealt pärinevad helid on need, mis on olnud enne meid ja jäävad alles ka peale meid. Plaadil on rikkumata helifooniga loodushelid koos äiksega, mis on võrdlemisi äge. On ka linde kosta – üsna paljud liigid surevad ajajooksul välja, nii et see on ka jälg sellest hetkest meie ümber.»