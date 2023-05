Tallinnas esineb industriaalmetali suurnimi Fear Factory

Fear Factoryt on kutsutud industriaalmetali alati düsfunktsionaalseteks meistriteks. Nad on tuntud oma rajude kontsertide ja võimsa saundi poolest ning köitnud sellega fänne üle kogu maailma. Nende muljetavaldav diskograafia sisaldab rida hittalbumeid, tõestades, et piiride nihutamine ja žanri taasmääratlemine pole neile kaugeltki võõras.

Pärast hiljutist edukat Põhja- ja Ladina-Ameerika turneed koos uue vokalisti Milo Silvestroga Roomast ja trummar Pete Weberiga (Havok) on bänd tugevam kui kunagi varem ja valmis rokkima 44 Euroopa laval, sealhulgas ka Tallinnas.

Fear Factory Tallinna kontserdi erikülaliseks on raju bänd Los Angelesist, Butcher Babies. Butcher Babiese looming on oma eripärane segu heavy-metalist, groove-metalist ja thrash-metalist. Metalliveteranidena on Butcher Babies oma rajude live-esinemiste ja plahvatusohtliku energiaga maailma lavadel ragistanud peaaegu 15 aastat.

Neid on mõjutanud sellised tegijad nagu Pantera ja Marilyn Manson, kuid just Plasmatics - Wendy O. Williamsit peavad nad suisa oma ristiemaks. Wendy mässumeelne hing inspireeris artiste sedavõrd, et isegi oma nime võtsid nad Plasmaticsi loost «Butcher Baby». Lisaks leiab Butcher Babies inspiratsiooni õudusfilmidest (näiteks «Texase mootorsae veresaun»), mis võimendab veelgi nende muusika sünget ja intensiivset atmosfääri.

Põnevust lisab Tallinna kontserdi soojendusbändina Ukraina meloodilise metali tõusev täht, IGNEA. IGNEA on pälvinud kiiresti tunnustuse oma uskumatu andekuse ja võimsate esitlustega. Nad segavad raskeid riffe ja eepilist lüürikat sümfooniliste, elektrooniliste ja multikultuursete folk-elementidega ja nende lood «Jinnslammer», «Alga» ja «Disenchantment», on kogunud YouTube'is hulgaliselt vaatamisi.