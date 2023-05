Teatrite riiklik toetus võib väheneda kolmandiku võrra

Et kõik lihtsalt ära rääkida: seni on teatrite rahastamisel arvestatud kokkuleppeliselt, et keskmiselt on vaja kümme näitlejat, et teha aastas kolm uuslavastust või anda aastas sada etendust. See on tinglik arvestus. Ühe näitleja kohta on vaja kaks ja pool tehnilist töötajat. Ühesõnaga, inimesi on vaja palju, et suures teatrimajas võiks õhtul tuled kustuda ja eesriie tõusta.