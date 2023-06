Suri rokkbändi The Groundhogs laulja

Uudis McPhee surmast avaldati ansambli Facebooki lehel. Postitus kinnitas, et McPhee suri rahulikult oma kodus 6. juunil mulluse kukkumise tagajärjel tekkinud tüsistustega. Ta sai ka hiljem mitmeid insulte.

McPhee karjäär sai alguse 1960. aastate alguse Briti bluusistseenist. Ta liitus 1962. aastal Lõuna-Londoni grupiga Dollar Bills, misjärel nimetati ansambel ümber The Groundhogsiks.

Bluusi ja R&B-d mängides sai nende karjäär hoogu 1964. aastal, kui John Mayall ja tema bänd ei suutnud Ühendkuningriigi tuuril USA bluusitähte John Lee Hookerit soojendada ning The Groundhogs valiti asendajaks. Seejärel palkas Hooker nad järgmisel aastal juba järgmisele tuurile ja salvestas koos ansambliga tunnustatud albumi «Hooker and the Hogs».