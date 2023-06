Rudolf Schenker: Oleme «Rock Believer» tuuriga juba teist aastat järjest tee peal. Meil on seekord ka väga kõva produktsioon taga, olen väga rahul kogu lavaatribuutikaga, mis on meil läbi aegade üks võimsamatest. Kogu show on tõeline «kick ass», tõeliselt vägev, läbiraputav!