Tee nagu ukrainlased: Kanna jaanipäeval kirivööd

Uue uhke algatuse kirivööpäeva on ellu kutsunud ettevõte Pärimusdisain, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning Turgi käsitöötalu sooviga pakkuda võimalust kõigil kirivööd kanda. Korraldajad loodavad, et kirivööpäev kujuneb iga-aastaseks jaanilaupäeva traditsiooniks. Kirivöö kandmise jaoks ei pea olema alati rahvariietes, vöö võib siduda ka kleidile või teksadele. Kirivööd võib kanda päeval tööl või võimalusel õhtul lõkke ääres, vastavalt igaühe enda soovile.

«Loodame, et komme kanda kirivööd jaanilaupäeval saab püsivaks traditsiooniks, andes inimestele hea võimaluse kanda olemasolevat kirivööd. Kirivöö ei pea jääma koopiaks muuseumi esemest. Soov on see atraktiivne riietusese ja aksessuaar tuua tagasi me igapäevaellu. Oleme kaasanud seoses päevaga erinevaid meistreid ja organisatsioone, kes tegelevad igapäevaselt kirivööde tegemise ja uurimisega. Kirivööpäev kujuneb neile võimaluseks enda tehtud kirivöösid tutvustada ja müügiks pakkuda», rääkis üks projekti eestvedaja Kristel Vihman.