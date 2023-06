Klassikuid tsiteerides on suvi suure jõu sees, ja see oli juba väga ammu, kui naised jälle väga ilusaks muutusid. Käes on ühtlasi see aeg aastast, mil otsitakse parimat suveplaati. Üks konkurente sellele on Janelle Monáe neljas album «The Age of Pleasure», mis, nagu juba pealkirigi reedab ja plaadikaas kinnitab, on mõeldud täiemõõdulise naudinguplaadina.