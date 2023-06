New Yorgis suri tähelepanuväärne Eesti näitleja

Niisamuti on Andy oluline figuur olnud New Yorgis just Eesti kultuuriinimeste jaoks, kellega ta on aktiivselt suhelnud ja keda võõrustanud, alustades Paul-Eerik Rummost, Janika Kronbergist kuni Kaur Kenderini välja. Ta oli New Yorgis samasugune kultuurimajakas nagu Vahur Linnuste Pariisis.