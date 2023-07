AINULAADNE VÕIMALUS ⟩ Pärnu Muusikafestivali järelpeol näeb DJ-puldi taga Kristjan Järvit

Ehkki 14. juulil Pärnu Kontserdimajas toimuv Kristjan Järvi «Babylon Pärnu» kontsert on küll juba välja müüdud, on võimalus osa saada uskumatust «Babylon Pärnu» järelpeost «Afterglow», kus muuhulgas astub DJ-kavaga üles ka Kristjan Järvi isiklikult. Järelpeo piletid on juba müügil.