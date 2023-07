KUULA ⟩ Hoopis see on Eesti tänavune sümpaatseim hiphopialbum

KRS-One arvas, et hiphopitemplisse peaks lubama ainult puhtaid. Budmurdaqi räpp on rahuline, Maci muusika tasakaalukas. Nende esimene plaat «Ekspeditsioon», mille füüsiline tiraaž müüdi läbi, oli rohkem boom bap. Uus on ka tollest ajastust, aga džässilikum, domineerivad klaveri- ja trompetikäigud. Kus te olete, muu hiphopi fanfaristid? Kogu muusika on džäss, ütles ju Miles Davis.

«Pilvepiiril», Die Fantastischen Vieri «Tag am Meer» – see kõik on üks päev mere ääres, mingi panpsühhism, kuidas kõik elab ja tunnetab. Budmurdaqi hääl sarnaneb Chalice’i omaga ja ometi seisab ta omaette. «Pilvepiiril» justkui kasutaks joonistuse kõrval oforti, kus joone haprus tuleb rohkemgi esile. Saadakse tumedusastmed, heledamate-tumedate pindade üleminekud pole järsud, must pind on sametine nagu metsotintos.