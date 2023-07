Intervjuu ⟩ Mihkel Raud otsustas loobuda auavaldusest ZZ Topile

Oh jumal, sellest on üksjagu aega möödas. Kindlasti enne seda, kui see nende suur läbilöögialbum ilmus. «Eliminator» ilmus 1983, aga mina kohtusin või tutvusin ZZ Topiga kindlasti varem ja ma mäletan väga selgelt, kuidas see juhtus. See oli läbi Soome televisiooni, ma arvan, et 1981 või 1982. Soome televisioonis näidati aeg-ajalt mingeid kontserte, mis olid kusagil Lääne-Euroopas filmitud. See võis olla järjekordselt üks Saksamaal filmitud kontsert, kus esines Inglise ansambel nimega Status Quo. Ma panin teleka käima veendumuses, et see Status Quo sealt tuleb ja seda ma tahan vaadata, aga Status Quo soojendaja sellel kontserdil oli Ameerika ansambel ZZ Top, kellest ma ei olnud varem midagi kuulnud. Habemed olid meestel olemas, aga need olid oluliselt lühemad kui praegu ja inimestel silme ees.