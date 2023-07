Ott Kagovere: Asko Künnap teeb EKA graafilisele disainile liiga

Olgu esteetikate üle vaidlemisega nagu on, siis tegelikult hakkab Asko Künnapi artiklit lugedes silma üks teine tendents. Nimelt ajab ta segamini üldise ja üksiku. Ehk siis vaatab mõnda üksikut tööd, mis tõesti radikaalsena mõjuda võib ning järeldab sellest, et see ongi kõik millega EKAs tegeletakse. Ka siin saab rääkida teatavast kontekstist välja rebimisest. Õigupoolest muutub igasugune disain arusaamatuks kui see eemaldada tema kasutuskontekstist.

Samas ei ole siin midagi üllatavat, sest see on omane sotsiaalmeedia ajastule – nähakse mõnda pilti, mõnda postitust ning juba kirjutatakse vihaseid repliike. Laias laastus on just see tendents viimastel aastatel Eesti meedias üles kerkinud disaini teemaliste debattide tekitaja. Olgu nendeks siis Tartu linna identiteedi logo «skandaal» või Eesti identiteedi «oksendava siili» üle käinud furoor.