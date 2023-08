Rahvusraamatukogu hakkab juhtima koolidirektor

Konkursile esitasid oma dokumendid 24 kandidaati, kellest nõukogu kohtus kuuega. Viimasesse vooru sai kaks kandidaati.

«Martin Ööveli kasuks rääkis tema tugev nägemus rahvusraamatukogust kui kõigi Eesti inimeste usaldusväärseimast infoallikast digiajastul ning tema soov teha rekonstrueeritud rahvusraamatukogu hoonest Tõnismaal inimeste kohtumispaik ja kogukonnakeskus,» ütles Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu juht Vilja Toomast. Ööveli suurimateks väljakutseteks saavad tema sõnul olema RaRa teenuste kasutatavuse tõstmine, hoone rekonstrueerimise lõpule viimine nii, et kõigil oleks soovi ja asja raamatukogusse minna.

«Rahvusraamatukogu on liikumises uude ajajärku, kus kõige olulisem on kasutajakeskne teenuste disain ja kutsuv füüsiline keskkond,» ütles Öövel, kes alustab peadirektori ametis 17. septembril. «Teenuste süvenev toetatus IT-komponentidest tähendab, et rahvusraamatukogu on sadade tuhandete kasutajatega IT-asutus. Kõrgelt hinnatud avaliku sektori tööandjana on meil väga tugevad eeldused, et rakendada läbipaistvaid ja tulemuslikke protsesse, mille läbi rahvusraamatukogu teenuste kogum suudab olla ühteaegu usaldusväärse teabe keskkonnaks infomullide ajastul ning lisaks võimaldab kasutajatel veel paremini asuda dialoogi rahvusraamatukogu kogudes oleva mahuka vaimuvaraga, et luua uut kultuuri ja teadmistepõhist väärtust,» rääkis ta.

Martin Öövelil on omandatud magistrikraad IT õiguse erialal Stockholmi Ülikoolist ja bakalaureusekraad õigusteaduse erialal Tartu Ülikoolis. Samuti on ta läbinud avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammi. Öövel on töötanud Tabasalu ühisgümnaasiumi ja Keila kooli juhina.