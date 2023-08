INTERVJUU ⟩ Matthew Herbert tegi plaadi sõna otseses mõttes hobusest

Herbert on otsustanud anda kunstile tagasi hilise paleoliitikumi ideaalid, mil kunstnikud kraapisid kivisse kaasaegsete kangelasteod. «The Horse» on gootiline: lahendamatus, lagunemine, salapäratsemine. On korraga paeluv ja vastik, kuna identiteet pole määratletud. Nagu vaataks lõksus paanitsevaid putukaid. Kunstnik, põlvili tolmus ja poris, võitleb nälja, ämblike ja lutikatega. «Sa pead mädanema, sest ajad on mädad,» ütleb peategelane surnud tegelasele filmis «Ordet» (1955), kuid seejärel äratab ta.