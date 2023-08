Ita Ever: ma ei lähe kuhugi

Ever tõi oma rollidega inimeseks olemise rõõmu ja valu igaüheni sel maal ja selles kultuuris. Nüüd puudutab ka tema lahkumine igaüht. Tundub, et sellega lõppes veel midagi. Võib-olla oli ta viimane neist suurtest, kes puudutasid ja ühendasid oma loominguga kogu rahvast?

Eelmisel nädalal käisin Võrumaal külas ühe oma sõbra vanaemal. Ta rääkis muusikalist «ADA. Rääkimata lugu» ja ütles jutu lõpetuseks: «Ma usun, et Ita Everist tehakse ka ühel päeval muusikal. Vat seda ma tahaks küll vaatama minna!»

Võib-olla kõlab see lugu täna kohatuna, aga ometi on see minu meelest ilus. Ita Ever mängis end tõepoolest inimeste südamesse. Oli kõigile lähedane ning samas mõistatuslik ja imetlusväärne. Kütkestav.

Kes oli Ita Ever inimesena, seda ma ei tea. Sellest rääkigu teised, need, kes teda tundsid.

Aga mul on olnud õnn ja au osaleda Ita Everiga ühes lavastuses. See oli Uku Uusbergi lavastatud Anton Tšehhovi «Ivanov» Eesti Draamateatris 2017. aastal – läksin lavakooli tudengina proovidesse vaatluspraktikale ja tegin kaasa ühes episoodrollis. Ita Everile oli see kolmas «Ivanov», kus ta mängis – eelnesid Maria Knebeli ja Elmo Nüganeni lavastused vastavalt 1971. ja 1992. aastal. Ever kehastas igas lavastuses erinevat tegelaskuju. Haruldane! Seekord oli ta osaks Avdotja Nazarovna, keda teised tegelased tervitasid: «Igipõline!»