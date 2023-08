The Weeknd tegi Depeche Mode’l selja prügiseks

The Weeknd ehk Abel Tesfaye on pärit Torontost. Canada on viimase viie-kuuekümne aasta jooksul andnud pop/rock-muusikale/popkultuurile pea igal kümnendil tema ühed suurimad saadikud. 60-ndate lõpus oli The Band, 70-ndatel Neil Young ja Joni Mitchell, 80-ndatel sprinter Ben Johnson, kes hiljem hobustega võidu jooksis, 90-ndatel Alanis Morrissette ja South Parki fekaalhumoristid Terrence ja Philip, nullindatel tegutses tõhusalt Avril Lavigne, 2010-ndad oli muidugi Drake’i ja otsapidi ka The Weekndi aeg. Arvestades tema viimase plaadi «Dawn FM» tugevat kunstilist kvaliteeti, võiks eeldada, et äkki 2020-ndad teeb ta siis päris enda omaks.