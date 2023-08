OTSEÜLEKANNE ⟩ Vabaduse festivali aruteluhommik «Usbekistan: ühiskond ja teater»

Aruteluhommikud on Vabaduse festivali möödapääsmatu osa. Juba esimene festival näitas, et publik ja festivali külalised - aga ka tavalised narvakad tänavalt - tahavad arvata ja tajuda lavastuste tausta laiemalt. Miks midagi tehakse? Miks on mõni lavastus loodud? Mida tahtis lavastaja ja trupp just selle lavastusega meile öelda?