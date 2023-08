Esimeses pikas kõnes ütles Hendrik Toompere Jr.: «Sa töötasid siin teatris 70 aastat. See on poole rohkem, kui mina olen üldse elanud siin ilmas. Ja ma ei kujuta ette, mida sa oled siin näinud, kuulnud, pidanud läbi elama. Lavadel tegid sa üle 150 rolli, üleüldse elus oli sul rohkem kui pool tuhat rolli teatris, kinos, teles, raadios. Sa ühendasid oma tööga ja olemisega kõiki inimesi, lastest memmedeni välja.» Vaata videot kõnest:

Teises kõnes rääkis näitleja Raimo Pass: «Suurepärases näitemängus on üks stseen, kus kolm maailmakuulsat kirjanikku kogunevad ühte suvilasse ja õhtul vaatavad merre loojuvat päikest. Võõrustaja küsib nende käest, mismoodi nemad merd kirjeldaksid. Mõlemad kirjanikud vastavad vastavalt oma stiilile, üks intellektuaalsemalt, teine emotsionaalsemalt, aga võõrustaja ütleb, et ta sirvis mõni aeg tagasi oma märkmeid ja leidis sealt võib-olla kõige täpsema mere kirjelduse: «Meri on suur». Mulle tundub, et Ita puhul kehtib sama. Ita on suur, suur nagu meri.» Vaata videot kõnest: