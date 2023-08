Draama festivalil arutletakse Eesti teatri rahvusvahelise potentsiaali üle

8. septembril kell 12 on kõik külastajad oodatud Tartu Uude Teatrisse kuulama vestlusringi «Millist teatrit vajab noor vaataja?» Eesti noore vaataja teatri maastik on kirju, kuid kõikuva kvaliteediga. Küsimus, kas lasteaia- ja koolilapsed võiksid teatrist osa saada, ei vaja enam juurdlemist, küll aga on keerulisem otsustada, missugust teatrit neile siis näidata. Millist teatrit vajab noor vaataja? Kuidas see teater üles leida? Kuhu on Eesti noore vaataja teatril areneda?