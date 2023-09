Statistika reedab: kui palju käisid eestlased eelmisel aastal teatris?

Linna- ja riigiosalusega teatrite uuslavastuse arv oli 92 (mis on vahepealse aja 65-lt jõudnud 2019. aastaga sama arvuni). Kuid riigi- ja erateatrite suhe liigub iga aastaga tasapisi erateatrite kasuks: kogu repertuaari 656 lavastusest kuulus riigiteatritele 302 lavastust, mis on 46,2% ja võrreldes eelnevate aastatega veidi vähenenud – 2019 oli see 51,5%. Protsentide keeles oli erateatrite osa 53,8% lavastustest, 52,7% etendustest ja 35,8% külastustest.