ARVUSTUS ⟩ Ugala lavastus paneb vaataja õõva tundma

Paraku juhtus nii, et kui ma oma sisemuses olin valmis ja oleksin tahtnud plaksutama hakata, oli aplaus juba peaaegu lõppenud. Publik ei mallanud sekunditki oodata – tuled kustusid ja käteplagin vallandus, esimesed inimesed hakkasid väljapääsu poole trügima. Justkui aeg polekski teatrisaalis peatunud. Need olid ilmselt samad vaatajad, kes traagilise lõpumonoloogi ajal naersid.

Et näidendi sisu lühidalt ära öelda, siis Poola kirjanik Tadeusz Słobodzianek on loonud ühe kümneliikmelise klassi – kolm tüdrukut, seitse poissi –, kelle elu kujutatakse 1927. aastast kuni surmani. Tegelased on lavale astumise hetkel seitsme-kaheksa-aastased. Esimesed neist surevad 1941. aasta suvel Jedwabne pogrommi ajal, hukkajaks oma klassikaaslased. Vanimad neist elavad enam kui 80-aastaseks.