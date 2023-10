Tallinnas kuuleb autentset Hollandi techno-muusikat

Omal alal juba üle 15 aasta tegutsenud To-Wa on seejuures tuuritanud kolm korda Jaapanis ning esinenud ühel suurimal Hollandi elektroonilise muusika festivalil Dominator. Ta muusikat on avaldanud näiteks New Yorki plaadifirma Triple G Recordings ning ta on lava jaganud mitmete oma žanri legendidega, teiste hulgas näiteks Black Sun Empire, Doormouse, Hellfish, Akira ja Thrasher.