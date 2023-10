Fosse stiil on mõistagi üsna erinev sellest, millega me tavaliselt kirjutatud tekstis kokku puutume. Pikad laused, samade ütluste, motiivide ja tunnete pidev kordumine. Pigem tsükliline kui lineaarne ilmapilt.

Sellele vaatamata on ta üllatavalt hästi loetav. Lauset piiritleva punkti puudumine on tugev sümbol, mis võiks ehk häirida lugeja harjumusi, aga kui tähtis see ikkagi on? Lõpuks on olemas palju kirjaviise, nii alfabeetilisi kui ka hieroglüüfilisi, kus märgid, millega teksti liigendatakse, pole hoopiski sellised, nagu meie neid tunneme.