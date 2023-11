Suri üks maailma lahedamaid trummareid

Kool and the Gang sai alguse 1964. aastal New Jerseys. «Keegi meist polnud hõbelusikas suus sündinud,» ütles Brown. «Jersey City tähendas vähemusi ja raskusi. Ja see tähendas teatud viisil kirjutamist ja mängimist – treenimata, õpetades end ise mängima.»