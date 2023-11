Kodumaine pärimusmuusika ansambel esindas Eestit Saudi Araabias

Esinemiskutse saadi Euroopa Liidu esinduselt Saudi Araabias, Bahrainis ja Omaanis. EHALE liikmed nõustuvad üksmeelselt, et selle esinemise peamine eesmärk oli tutvustada eesti kultuuripärandit ja pärimusmuusikat. Bändiliikmed leiavad, et sellise mastaabiga üritusel mängimine on eriline võimalus väikeriikide kultuure tutvustada. Niivõrd eksootilises riigis nagu Saudi Araabia on võimalusi selleks vähe.