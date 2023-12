Arvo Pärt ja Tõnu Kaljuste Ameerikas TOP10 seas!

Huizenga kirjutab, et «Tractus» sobib neile, kellele meeldivad Brian Eno, ambient-muusika, koorilaul ja eriti hästi sobib see veel vererõhu alandamiseks.

«Tõnu Kaljuste on juhatanud Arvo Pärdi muusika ettekandeid nende jõududega (Tallinna Kammerorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor) kolm aastakümmet. «Tractuse» jaoks on ta valinud helilooja teoste hulgast need, millel on uskumatu võime lohutada ja leevendada. (See tegelikult alandab mu vererõhku. Ma olen mõõtnud.) Ja arvestades meie maailma vägivaldset olukorda neil päevil, ei saaks album ilmuda paremal ajal,» kirjutab Huizenga. Pikemalt siin.