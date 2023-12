See kõige-kõige ja kõik muu

Fredrik Backmani «Karulinna» triloogia kolmas raamat «Võitjad» (Varrak, rootsi keelest Kadi-Riin Haasma) on kolmest ehk isegi kõige meisterlikum, emotsionaalsem ja süngem ning selle võrra loomulikult ka põnevam ja köitvam. Backman lihtsalt oskab kirjutada raamatuid, mis on elulised ja pisut depressiivsed, mis sind emotsionaalselt murravad, ent päriselt katki ei tee.

Ennekõike seisnebki Backmani tugevus selles, kui pädev on ta kujutama inimloomust ja selle puudujääke, ilma et ta kaotaks kübetki empaatiast. «Võitjad» särab selle poolest eriti. See kumab läbi nii sellest, kuidas ta kujutab oma tegelaste ebakindlust ja omavahelisi konflikte, kui ka selles, mis ta vaid mõtte tasandil tallele jätab.