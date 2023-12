Oli ikka palju head kraami

Aastal 2023 on ilmunud palju head kraami, mõnest raamatust olen Postimehe veergudel juba kirjutanud. Kuna minule on jäänud utoopiline kirjandus veidi kaugeks, siis lugesin suure huvi ja tänuga Jaak Tombergi teost «Kuidas täita soovi. Realism, teadusulme ja utoopiline kujutusvõime» Tartu Ülikooli väljaandes. See raamat annab vastuseid, kuidas mõista tegelikkuse alternatiive.