Helen Pärk: krimkade edekabel

Lucy Worsley, «Agatha Christie. Tabamatu olemusega naine» (Tänapäev, tõlkinud Krista Kallis). Võrratu elulooraamat krimikuningannast Agatha Christiest. Palju põnevaid fakte ja kirjutamistrikke. Doksarjades ajaloolistest sündmustest ja isikutest rääkiv sõnaosav telesaatejuht, Briti ajaloolane Lucy Worsley on kirjasõnas sama muhe ja vaimukas lugude jutustaja kui teleekraanil.

Taavi Kangur, «Tapmise eelõhtu» (Tänapäev). Haarav krimipõnevik 1990. aastatel Lasnamäel üles kasvanud noortekambast ja valikutest, mis jäävad neid saatma ka täiskasvanuna. Valus lugu rikkusest, vaesusest, kurjusest, inimlikkusest ja reeturlikkusest. Romaan, mille juurde pöörduvad mõtted aeg-ajalt tagasi. Ja mis peamine, see on algupärane eesti krimiromaan, mis on võrreldaval tasemel maailmas laia leviku saanud nüüdisaegse krimikirjandusega.