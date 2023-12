VÕIMAS ⟩ Kolmepäevane festival toob Eestisse funk-muusika tipud

Esimest korda jõuab Eestisse Grammy nominent ja Euroopa bigbändide lipulaev Norrbotten Big Band koostöös instrumentaal-funk'i esindaja Nine Sparks Riotsiga. Norrbotten Big Band on professionaalne bigbänd, mille juhtfiguuriks on saksofonist Joakim Milder. Bändil on aastate jooksul olnud palju kuulsaid soliste, teiste seas Joe Lovano, Toots Thielemans, Maria Schneider, Jonas Kullhammar, Miriam Aida, Magnus Lindgren, Chris Potter, Randy Brecker, Dave Liebman jt.