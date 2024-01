Miki Hiirest Remarqueni: kuulsatel tegelastel ja teostel kadusid autoriõigused

Peaaegu sajand pärast tema loomist pääses kuulus joonistegelane Miki Hiir Disney haardest, sest 1928. aasta filmides «Steamboat Willie» ja «Plane Crazy» debüteerinud ulaka hiire autoriõigused aegusid. Miki Hiire algkujust on alates 1. jaanuarist saanud avalik omand, kuid tuleb märkida, et pärast «Steamboat Willie» ilmumist on Miki Hiir oma välimuselt läbinud mitmeid muutusi ning avalikuks omandiks saab pidada ainult tema esialgset versiooni. Ka mitmed kuulsad kirjandusteosed said eilsest avalikuks omandiks.