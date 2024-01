Suured numbrid: kinol Sõprus möödus erakordne aasta

Möödunud kino aasta on olnud Tallinna vanima repertuaarikino jaoks üks edukamaid aastaid. Kino Sõprus külastas eelmisel aastal 62762 inimest. «Hoolimata rasketest aegadest on rõõm tõdeda, et kino on jätkuvalt populaarne meelelahutus ning tänavune kassatulu oli üle aegade edukaim,» ütleb uue aasta alguse puhul kino Sõprus juht Ivar Murd.