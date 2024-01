AK ⟩ Pisut paljusõnaliselt esile manatud võlumaailm

«Manilundilat» on tituleeritud Kärmase debüütromaaniks, müügilettidel on raamat aga kindlakäeliselt lasteraamatute rubriiki paigutatud. Nõnda kerkib kohe küsimus, kes on raamatu adressaat. Tundub, et ehkki peategelaseks on üheksa-aastane tüdruk, pole autor ise mõelnud seda läbinisti lasteraamatuna. Emmi on üksildane varaküps laps ning fantaasiakirjandusele iseloomulikult ka väike üliinimene.