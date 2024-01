Näidend ei ole just ülemäära mahukas, ent lavalaudadel on teksti veelgi tihendatud ja kohendatud, mis tervikule kurja küll ei tee. Autor Veiko Märka ise mainib inspiratsiooniallikana Andrus Kivirähki, eriti monotükki «Köster», mis põhineb Oskar Lutsu «Kevade» tegelaskujul, kes samuti eesnimetuks jäetud. Mulle meenus ka Kivirähki jutt «Kõrvaltegelane», mis keskendub «Kevade» koolipoisile nimega Kärd. Tammsaare «Tõe ja õiguse» kõrvalisematest (nais)tegelastest on oma näidend Sauna-Madise naisel: Merle Karusoo «Saunaeide tõde ja õigus ehk Täisõiguseline inime» esietendus Vargamäel 2016. aastal.