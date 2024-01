AK ⟩ Kadunud surnud ja pinutäis muid probleeme

Juttu tuleb hoopis mastaapsetest usundiperioodidest, mille üleminekuetapid ühest vormist teise on aga väga aeglased, mistõttu perioodide omavaheline eristamine on paratamatult alati tinglik. Et autor on (religiooni)arheoloog, on teose kesksed allikad arheoloogilised – folkloristika, teoloogia ja paljud teised teadusharud on haaratud uurimistervikusse üldjäreldusi toetavate jõududena.