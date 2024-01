Ta ei ole tingimata hea autor, kindlasti ei ole ta ideaalne sõnaseadja ja enamalt jaolt on tema proosa üsna kaugel poeetilisusest – see on peaasjalikult otsekohene, minimalistlik ja pisut rabe, eriti mis puudutab mõningaid intiimsemaid stseene ja kirjeldusi –, kuid temas on midagi. Midagi, mida on raske mõista ja veel raskem sõnadesse panna.