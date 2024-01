Noored muusikud saavad ettevõtjatelt tähelepanuväärse summa

Hansa Grupi Noore Muusiku Fondi asutaja Neeme Tammise sõnul on mõned aastad tagasi tehtud sümboolsest annetusest saanud oluline missioon. «Mul ei jätku sõnu, et tänada oma sõpru ja partnereid, kes on meiega liitunud ja kellega koos saame anda väärt hoogu meie noortele annetele. Oleme oma noorte muusikute üle väga uhked ja tänulikud, et saame väikesel moel nende unistuste teekonnal ühiselt kõndida,» ütles Tammis. Nädalavahetusel annetasid Neeme Tammise sõbrad fondi toetuseks ligi viiskümmend tuhat eurot.