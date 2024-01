Minister on esimest korda teatriajaloos taganenud oma otsustusõigusest (vt. «Munitsipaaletendusasutuse, sihtasutusena tegutseva munitsipaaletendusasutuse ja eraetendusasutuse tegevustoetus» hindamiskomisjoni töökorra kinnitamine, 08.12.2022 nr. 198, p. 1.5) ja andnud selle täielikult nõuandva kollegiaalorgani ainupädevusse. Praegu on nii, et minister sisuliselt pühib raha jagamisel oma käed mistahes vastutusest puhtaks, sest määruse ja komisjoni töökorra järgi pole ministril võimalustki sisuliselt kõrvale kalduda komisjoni protokollilisest ettepanekust. Ja kes tegi määruse ja töökorra? Minister! Sellega taandab minister ennast poliitilisest vastutusest.