Vanade Terminaatori CD-plaatide eest küsitakse hingehinda

Ostu-müügi portaalis Osta.ee on oksjonile tulnud ansambli Terminaator plaat «Pühertoonia», mille osta kohe hinnaks on uskumatud 400 eurot. Seejuures on oksjoni enampakkumine hetkel 290 euro juures. Terminaatori laulja Jaagup Kreemi sõnul teeb see hind teda üsna rõõmsaks.