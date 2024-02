Barokkstaarid ja Päikesekuninga peomuusika: Tallinnas on tulemas vinged kontserdid

Kontserdi teine helilooja André Campra astus areenile alles siis, kui Lully oli mitte ainult et kuninga soosingust välja langenud, vaid ka surnud: taktikepi torkest jalga – loodetavasti ei taba sama saatus Tallinna Barokkorkestri kapellmeistrit Andrew Lawrence-Kingi, kes harrastab samuti ajaloolist orkestrijuhtimist. Pariisis Jumalaema kiriku muusikajuhina töötades tegi Campra midagi peaaegu et ketserlikku: ta kaasas vaimuliku muusika ettekannetele viiulid, mida peeti toona tänavapillideks. Ent vaimulik muusika ammendas ennast ja Campra pühendus lavamuusikale. Viie aastaga sai Camprast selles vallas nii mõjuvõimas kuulsus, et kogu ajakirjandus sülitas tema pihta tuld ja tõrva. Kokku kestis Campra pöörane edu kakskümmend aastat, kuni ta tegi uue kannapöörde ja asus taas vaimulikku muusikat kirjutama.