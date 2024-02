Eesti Kontsert: Tõnis Mägi poolt Kroonikale esitatud väited on ebaõiged

Laulja Tõnis Mägi väidab Kroonikale antud intervjuus, et teda on taaskord tühistatud ning sedakorda suisa riikliku organisatsiooni poolt. Eesti Kontserti sõnul on tegemist aga ebaõigete faktiväidetega ning Tõnis Mägi kontsertist ei ole keeldutud.