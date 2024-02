JAAPANI ARHITEKTUUR ⟩ Vähem on rohkem ja võib olla enam kui küll

Olgugi et maakaardil on Jaapan ja Eesti teineteisest kaugel, leiab kultuurist nii mõndagi ühist: alates säästlikust materjalikasutusest ja lõpetades kahanevate linnadega.

Näitust vaadates meenub 1960. aastatel Itaaliast alguse saanud kunstiliikumine Arte Povera – vaene kunst, kus sobitatakse kokku valmis esemeid. Kas teie arvates võiks olla üks näituse märksõnu käepäraste materjalide ja väikese eelarvega seotud loomingulisus?

Arte Povera on väga huvitav võrdlus. Olen nõus, et näituse keskne teema on loovus, mis avaneb, kui disainereid tabavad katsumused, nagu tellimuste puudus, väike eelarve ja poliitiline marginaliseerumine. Näitusega soovin osutada, et «tegemine» ei sünni tühjast ja mõnikord võib «vähem on rohkem» olla enam kui piisav.