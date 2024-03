102 aasta vanuses suri legendaarne moeikoon

2005. aastal avati Metropolitan Museum of Art’is New Yorgis Rara Avis, mis tutvustas Apfeli rikkalikku kostüümiehteid ja rõivakollektsiooni. See oli muuseumi esimene näitus, mis keskendus elavale inimesele, kes ei olnud disainer.

Auhinnad ja tunnustused - Apfel sai mitmeid auhindu ja tunnustusi oma panuse eest moe- ja tekstiilivaldkonnas, sealhulgas Women Together Special Award of the Year, Women’s Entrepreneurship Day Pioneer Award ja The New Jewish Home’s Eight over Eighty Gala honoree. Ta oli ka vanim inimene, kelle järgi on loodud Barbie nukk.